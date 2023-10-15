شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صقر عبد الفتاح: مصر تلعب دورا تاريخيا لا يُنسى لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مصر تلعب دورا تاريخيا وشجاعا لا يُنسي لدعم القضية الفلسطينية وعودة الأرض لأصحابها، وتتمثل هذه الجهود في التحركات الدولية التى تبذلها مصر منذ بداية التصعيد وحتى اللحظة الراهنة لم تتوانى القيادة السياسية في دعم الحق الفلسطيني وتقديم المساعدة الإنسانية لأهالي غزة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن مصر اتخذت قرارًا شجاعاً بمنع عبور الرعايا الأجانب من معبر الرفح، في ظل امتناع الاحتلال الإسرائيلي مرور المساعدات الإنسانية المقدمة من عدة بلدان على رأسها مصر إلى غزة، وهذا الموقف يُسطر في التاريخ لصالح القيادة السياسية التى تبرهن عن دعمها للقضية الفلسطينية ومساندة الاشقاء الفلسطينين في كل مرحلة دقيقة.