النائب ابراهيم الديب: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ومطلوب موقف موحد للدول العربية

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، والمواقف خير شاهدا على الموقف المصرى الداعم للقضية بشكل كبير قيادة وشعبا.

واشاد عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتحركات فى جميع الاتجاهات لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفسطينى الأعزل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجتمع المدنى، متابعا:" ليس بجديد على الشعب المصرى الموقف المشرف تجاه الأخوة الأشقاء فى فلسطين، ومن قبلهم القيادة السياسية التى تعمل بكل قوة لدعم القضية واتخاذ خطوات جادة للأمام فى صالح الأخوة الفلسطينيين".

وشدد عضو حزب مصر الحديثة، على ضرورة الموقف العربى الموحد حيال هذه القضية ودعم من كل الأخوة الغرب لمساندة الشعب الفلسطينى الشقيق لمواجهة ورفع العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال، مؤكدا أن الموقف الموحد للدول العربية سيكون له دور كبير فى التصدى للمارسات الوحشية لجيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل وما يتم من ممارسات اجرامية على الأراضى الفلسطينية.