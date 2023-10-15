42 حزبا سياسيًا: مصر تدعم قضية فلسطين ليعم السلام.. وتكاتف العرب ضرورة

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القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا أن مصر تدعم القضية الفلسطينية من أجل أن يعم السلام بالمنطقة باكملها.

وشدد "مطر" في تصريحات لليوم السابع على أهمية ضرورة تكاتف العرب، مؤكدا أن تكاتف العرب ضرورة من أجل نصرة أهالينا في القدس.

وأشاد بحكمه الرئيس السيسي فى الحفاظ على الوطن وحمايه قضيه فلسطين، مؤكدا تاييد تحالف الأحزاب المصرية لموقف مصر بشان الأوضاع فى غزة.

وقال النائب تيسير مطر إن شعب مصر يساند ويدعم تعامل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الوضع الراهن فى غزة على حدود مصر الشرقية ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسى لأى انحراف بمسار القضية الفلسطينيه والصراعات الصفرية واخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم.

وأكد النائب تيسير مطر ، حق أهل فلسطين في المقاومة مؤكدان أن حق الدفاع عن الحياة مكفول لكل إنسان.