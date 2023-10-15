شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب": الرئيس بعث رسالة للعالم تؤكد عدم تخلى مصر عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحا عندما خاطب الرأي العام المصري والعربي والعالمي، في حديثه التاريخي بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يترك الشعب الفلسطيني وحده، وتأكيده على رفض مساعي إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى.

وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء، لافتاً إلى أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للعدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بعيدا عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني .

وتابع رئيس لجنة الشئون العربية، قائلا: "هنيئا لكي يا مصر بشعب أبي وجيش قوي صامد ورئيس وفي مخلص لبلده يقف شعبه خلفه ويثق فيه".

وانتقد أباظة، الموقف الغربي المتخاذل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية، وقال إن تلك الجهات الدولية تتحدث عن الحريات وهم بعيدون كل البعد عنها، متسائلا: أين حقوق الإنسان مع الشعب الفلسطيني الذي يباد على أرضه من تلك القوى العالمية الغاشمة التي تدعم قوات الاحتلال بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا.

وطالب بتدخل عالمي لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ علي أرواح المدنيين مع ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد .