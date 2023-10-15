اقتراحات النواب: الشعب يساند الدولة في مواقف الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية أمن مصر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن جميع أطياف الشعب المصرى يقفون ويصطفون خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها المنطقة فى الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، والشعب المصرى داعم بكل ثقة وقوة فى كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية.

وأضاف ناصر، أن الرئيس السيسى تحدث بشكل واضح وحاسم وشدد على رفض أى محاولات من شأنها المساس بالأمن القومى المصرى باعتباره خط أحمر، وكذلك رفض مخطط تهجير أهالى غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، بالإضافة إلى أن موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية ومساندة ومؤازرة الشعب الفلسطينى ومناصرة حقوقه المشروعة.

وأشار ناصر، إلى أهمية القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الأمن القومى المصرى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مشدداً على موقف مصر وإدارته للتعامل مع هذه الأزمة قوى ومشرف، والشعب المصرى يثق ثقة تامة فى القيادة السياسية ويساند مؤسسات الدولة المعنية فى كافة ما تقرره فى هذا الصدد.

وأدان رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والمدنيين وعمليات الإبادة الجماعية لأهالى غزة، مطالبا المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بالتحرك لاتخاذ موقف حاسم وقوى لحماية الشعب الفلسطينى من العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى يمارس انتهاكات وممارسات تتعارض مع الإنسانية والمواثيق الدولية والقانون الدولى.