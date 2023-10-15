شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": مصر برهنت بكل الأدلة عن عقيدتها الداعمة للحق الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية برهنت بكل الأدلة عن عقيدتها الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني في استعادة أرضه، وعكست عن مساندتها لأهالي غزة وجهودها الكبرى من خلال التحركات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية والاغاثية لأهالي غزة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، الى أن كافة الأحاديث التى أرادت الوقيعة بين مصر والشعب الفلسطيني باءت بالفشل، خاصة بعد حديث الرئيس السيسي التى كشفت عن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وعدم التخلى عنها، وكيف تسعى مصر لاستعادة حقوق أشقائنا الفلسطينيين كاملة غير منقوصة، مؤكدة مصر تواجه بكل قوة وحسم كل من يحاول إثارة الفتن بالمنطقة وتصفية القضية.