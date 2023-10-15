شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": نثق فى قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف عمليات الإبادة الجماعية للمدنيين وقتل النساء والأطفال، مشدداً على ضرورة أن يتوقف المجتمع الدولي عن مواقفه المخزية وسياسة الازدواجية والكيل بمكيالين.

وقال السجيني، في تصريح لـ"الخليج 365": نؤكد على تقديرنا للقيادة السياسية ومجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومخرجات وقرارات اجتماع اليوم الذي عقده المجلس، والتى أكدت على ثوابت الدولة المصرية بقياداتها ومؤسساتها وشعبها الأصيل العظيم في الحفاظ على أمنها القومى وحدودها القانونية من ناحية، ورعاية القضية الفلسطينية قضية العرب بل قضية العالم المتحضر والإنسانية جمعاء من ناحية أخرى".

وتابع السجيني: "كل التحية والتقدير والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى ورجال الدولة المصرية فى كافة القطاعات التى تعمل على إدارة هذا الملف المصيري وتلك الأزمة الطارئة".

واستطرد: الساعات القادمة صعبة وحاسمة على مستقبل المنطقة بل على العالم أجمع، أقول للأخوات والإخوة فى شمال غزة، إنه إذا تركتم بيوتكم وأراضيكم فسوف تعيشون لاجئين ولن تعودوا إليها مرة أخرى إلا بزوال الكيان الإسرائيلى، فلا تنخدعوا لفكرة التهجير المؤقت واصمدوا فإن الله مع الصامدين، أما الأوهام والأحلام المثارة فى بعض الأروقة الإسرائيلية والغربية حول التوطين فى سيناء، فالجميع يعلم أن سيناء ليست خط أحمر فحسب للمصريين، وإنما هى خط جهنم المحصن بدماء شهدائنا ومستقبل أبنائنا ولا يملك مخلوق فى مصر التفريط فى ذرة تراب منه، ورسالة الرئيس السيسي في هذا الأمر واضحة وحاسمة بأننا لن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة".