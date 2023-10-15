شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الاجتماعى الحر: مصر داعمة للقضية الفلسطينية وتكاتف العرب من مصلحة الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، إن الدولة المصرية موقفها ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن مصر داعمة على مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأكدت أن تكاتف العرب في الفترة الراهنة ضرورة من أجل الانتصار لأهل غزة، مثمنة في الوقت ذاته كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء الأحداث الراهنة حيث شدد فيها علي أن مصر لم يكن أبدًا لها تطلع او طمع لتجاوز حدودها أو الطمع في حدود وأرض الآخرين.

وشددت عصمت الميرغني علي أهمية تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بنهاية القضية الفلسطينية ومطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته لوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني .

وأوضحت الميرغني أن كلمات الرئيس السيسى عبرت عن مشاعر كل المصريين وسببت راحة كبيرة لدى المصريين الذين عانوا من الشائعات المغرضة طوال الأيام الماضية، لأن حديث الرئيس السيسي رئيس مصر وهي أكبر وأقوى دولة عربية.

وتابعت أن مصر أكدت علي أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية ليعم السلام بالمنطقة.