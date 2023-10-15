شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصري: توحيد الصف العربي ضرورة لدعم فلسطين.. وتحركات مصر إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الأزمة الفلسطينية التي يعاني منها أهالينا في القدس المحتلة تتطلب تكاتف العالم العربي أجمع، لتوحيد الجهود.

وثمن "أبو العلا" في تصريحات خاصة لليوم السابع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنها تدعم الإنسانية، مضيفا: مصر تعمل من أجل السلام والإنسانية.

وشدد أبو العلا على أهمية الوقوف علي حقيقة الوقوف علي الوضع فى الأراضى المحتلة التى تتلقى اعتداءات تصل للإبادة الجماعية، مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين غير مسبوق من جانب الكيان الصهيوني.

وأوضح أن الدولة المصرية تعي حقيقة الأمر كما أنها دعت مرارا وتكرارا علي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية من خلال حدود يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وثمن موقف مصر من التعامل مع القضية الفلسطينية بشمول كامل والعمل علي السعي لإدخال المساعدات ورفض محاولات الجانب الإسرائيلي من فكرة النزوح، مرددا هتاف عاشت فلسطين.