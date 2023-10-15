شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الغد: قرارات مجلس الأمن القومى تاريخية وتتطلب مساندة شعبية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بالقرارات الستة التى صدرت اليوم عن اجتماع مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الغد، أن القرارات قرارات وطنية خالصة وتاريخية تتطلب الالتفاف الوطنى من الجميع مؤكدا على أهمية دعم تلك القرارات شعبيا وجماهيريا وخصوصا القرار الثالث الذى أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته والذى شدد فيه أيضا على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين فقط ، والذى أعلن فيه المجلس رفضه واستهجانه لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار الفلسطينى.

وأشار "موسى " إلى أن قرارات المجلس اليوم تحتاج الى دعم ضخم من كل المصريين حفاظا على القضية الفلسطينيه وحفاظا على ارض سيناء، مؤكدا أن قرارات المجلس عبرت عن الحس الشعبى الوطنى المصرى الجماعى برفض تصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل الذى يتأسس على سياسة التهجير للفلسطينين وطردهم من بلادهم وارضهم وفقا للمخطط الاسرائيلى المذمع تنفيذه ومحاولة دفع الفلسطينيين الى الحدود المصرية والضغط عليهم وارهابهم للنزوح الى سيناء ، فحدود مصر ليست مستباحة لاحد ، والقضية الفلسطينية لن تحلها إسرائيل على حساب الشعب المصرى، ولن تحلها ايضا على حساب أى دولة من دول الجوار وعلى إسرائيل أن تتخلى عن ذلك المخطط المجنون والمرفوض من كل الشعب العربى والشعب المصرى على وجه الخصوص