حزب المؤتمر: مصر لن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تناصر القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تلعب دورا كبيرا فى دعم القضية الفلسطينية وارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر تظل المساند الاكبر لقضية العرب الاولى بصفتها أكبر دولة عربية ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن دعوة الرئيس السيسى لكافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضى، يؤكد أن مصر هى الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تبذل جهودا مكثفة لوضع حلول عاجلة لوقف التصعيد فى غزة من أجل المدنيين.

وأوضح فرحات أن دعوات النزوح من غزة هدفها تفريغ القطاع من سكانه بهدف ضرب القضية الفلسطينية لخدمة الأهداف الإسرائيلية لتصفية الأراضى الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلى أو النزوح للخارج لن تنجح لافتا إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لن تتوقف عن تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق، ولن تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية، استنادا لرؤيتها الثابتة والراسخة القائمة على ضرورة العمل على حل الدولتين والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، ويحقق الأمن لكافة شعوب المنطقة".