برلمانى: الرئيس السيسي برهن للعالم حرص مصر على الأمن القومي العربي

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى برهن للعالم أجمع كيف أن مصر حريصة للحفاظ على الأمن القومى العربى، لافتًا أن السلطات المصرية تبذل جهودا واسعة من أجل الضغط الدولى لإتاحة الطريق أمام المساعدات الإنسانية والاغاثية لعبورها إلى اهالى غزة، بعدما أدى القصف الجوى المستمر لخروج المستشفيات خارج الخدمة، بل بلغت وحشية العدوان إلى استهداف إحدى المستشفيات اليوم.

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن استمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينى ساهم فى تشريد مئات الآلاف من منازلهم التى تم قصفها او المهددة بالقصف، وفى ظل ذلك تسعى القيادة السياسية لعقد قمة دولية رفيعة المستوى لمحاولة إنهاء التصعيد المستمر والعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين، والتوصل إلى هدنة والجلوس على طاولة المفاوضات، من أجل وقف القتل الجماعى الذى ينفذه الاحتلال بدم بارد يتنافى مع الإنسانية وحقوق الإنسان.