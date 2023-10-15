شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية على مر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية علي مدار التاريخ، متابعا:" لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية فى هذا الملف الذى يعلم الجميع أن مصر تتبنى القضية على مدار التاريخ".

وتابع نائب رئيس حزب الحرية المصرى:" الدولة المصرية تعمل جاهدة فى كل الاتجاهات لدعم القضية الفلسطينية، وتعمل أيضا من أجل أن يعم السلام بالمنطقة، ومن ثم الدولة المصرية لم تدخر جهدا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق".

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على دعم القضية الفلسطينية فى مختلف المؤتمرات الدولية، وتضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته، وتدعم توجه إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد نائب رئيس حزب الحرية المصري، بالحهود المبذولة من قبل الدولة المصرية منذ بداية الأحداث على وجه الخصوص بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك وفقا لكافة لمقررات الشرعية الدولية، وإعلاء صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش، والرفض القطعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر .