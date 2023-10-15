"الحرية المصرى" يكشف خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - عقد حزب الحرية المصرى، اجتماعا تنظيميا، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب؛ وحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام وأمين التنظيم والأمناء المساعدين رؤساء الأمانات المركزية وأمناء المحافظات لمناقشة خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وحث المواطنين على المشاركة الايجابية؛ وحشد الناخبين للتصويت؛ بما يدعم مكانة مصر داخليا وخارجيا.

وأكد النائب أحمد مهنى، أمين عام الحزب، أن البلاد فى مرحله مهمه وفارقه والتب تتطلب إثبات تواجد الأعضاء على أرض الواقع خلال الانتخابات الرئاسية فى كل قرية وعزبه ونجع ومدينه وحى ومركز ومحافظة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وعرض الدكتور أحمد ادريس، أمين التنظيم الحزب، خطة تحرك الحزب لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتى بدأت بإعلان الحزب دعم ترشح الرئيس السيسي؛ ثم اطلاق حملة ( المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار)؛ فضلا عن عقد ندوات لتعريف المواطنين بحجم الانجازات؛ والحشد لتوثيق التوكيلات القانونية والتى أسفرت عن جمع ما يقرب من 80 ألف توكيل لدعم ترشح الرئيس السيسى.

وتضمنت خطة تحرك حزب الحرية المصرى ثلاثة مراحل لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية؛ حيث سيتم الاستمرار فى حملة ( المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار وحث المواطنين وحشدهم للتصويت فى الانتخابات.

وأضاف أمين التنظيم أن الخطة تتضمن إنشاء غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف عمليات فرعية فى كل محافظة، وتقوم على التواصل وحل المشكلات والعقبات؛ وتشكيل فريق لحملة المسيرة والمسار داخل كل محافظة.

وأكد أن الحزب على استعداد كامل لفتح المقار للحملة الرسمية - بكافة محافظات الجمهورية وأيضا مقاره داخل المراكز والأقسام لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وتقديم كافة الدعم اللوجستي.

وفيما يتعلق بخطة التسويق السياسى والإعلامى، قال أمين التنظيم إنه سيتم طباعة مطبوعات وتوزيعها تحمل شعار حملة مسيرة ومسار لدعم التنمية والاستقرار؛ فضلا عن الدعاية الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالحزب؛ وإنتاج فيديوهات تعريفية بإنجازات الرئيس؛ والترويج الرقمى عبر الرسائل النصية القصيرة sms وتطبيق واتس اب لضمان الوصول السريع إلى الشريحة المستهدفة؛ واستحداث نافذة للرد على الشائعات؛ والاستمرار فى عقد الندوات التعريفية؛ وصالونات ثقافية للتعريف بإنجازات الرئيس.

كما تضمنت خطة تحرك الحزب تكثيف حملات طرق الأبواب من خلال أمانات المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة لحشد المواطنين للتصويت فى الانتخابات؛ وتفعيل دور المرأة بالأندية الرياضية والقرى والنجوع؛ وتنظيم مسيرات لدعم الرئيس السيسى، علاوة على تفعيل خطة أمانات المجالس المحلية لعمل تجمعات وانشطة للشباب.

وذكر بيان الحزب أن المرحلة الثانية التى تبدأ 9 نوفمبر المقبل؛ تتضمن عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بحضور قيادات الحزب وهيئته البرلمانية فى جميع المحافظات؛ فضلا عن تكثيف حملات طرق الأبواب بالقرى والنجوع وأماكن التجمعات فى المقاهى ومراكز الشباب والنوادى، والتجمعات العمالية؛ وإطلاق مسيرات حاشدة لحث المواطنين للتصويت فى الانتخابات.

وأشار أمين التنظيم إلى تنشيط أمانة المصريين فى السعودية والإمارات والكويت؛ وعقد اجتماعات دورية لهيئات مكاتب المحافظات؛ وهيئات مكاتب الوحدات القاعدية للوقوف على تنفيذ خطة الحزب لدعم الرئيس السيسى.

وأوضح أن المرحلة الثالثة خلال أيام الانتخابات؛ سيتم إنشاء غرفة عمليات كول سنتر خلال أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر لحث المواطنين على الخروج للتصويت.

كما أكد أن الحزب على استعداد لتقديم عدد من الأعضاء المتطوعين للاشتراك كمندوبين فى لجان التصويت أو الفرز بالتنسيق مع الحملة الرسمية للرئيس؛ والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لإعداد وتجهيز الأسماء بكشوف الناخبين؛ وعمل نقاط تجمع للحزب أمام كل لجنة لتسهيل وصول المواطنين للجان؛ وخصوصا كبار السن والسيدات؛ وتكليف أمناء الوحدات بالمرور على الأسر والعائلات قبل يوم الانتخابات لحثهم على المشاركة بالتصويت.