أفريقية النواب: القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا عظيمة لاحتواء التصعيد بغزة

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدى، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مصر تبذل جهودا حثيثة لدعم الحق الفلسطيني بعد التصعيد المستمر الذى يؤدى إلى عواقب كارثية ومدمرة، تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيدة بدور القيادة السياسية المصرية فى محاولة احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

وأشارت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، خلال تصريحات خاصة لها، أن العلاقات المصرية الفلسطينية والروابط التاريخية بين البلدين شعبا وقيادة، نراها كل يوم فى جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، حيث يسعى الرئيس السيسى لاستعادة حقوق الأشقاء المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مستنكرة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والحصار الذى فرضته قوات الاحتلال وقطع المياه والكهرباء وغيرها من العدوان الغاشم التى تعد جريمة حرب تخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية.