شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعيد الدابى: مصر أكبر داعم لفلسطين تاريخيا.. وأمن مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ إن الدولة المصرية موقفها ثابت وراسخ إزاء القضية الفلسطينية والمتمثل في السلام الشامل والعادل لفلسطين من أجل أن يعم السلام المنطقة بأكملها.

وأضاف الدابى، أن مصر لم تألوا جهدا مطلقا فى التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا : الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين عبر حدود يونيو 1967.

ورفض النائب محمد سعيد الدابى، التصرفات الإسرائيلية أحادية الجانب والإستباقية وفى مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، والتى تعد أحد أهم قضايا الحل النهائى وفقا لكافة لمقررات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام وفى مقدمتها مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وشدد الدابى، علي أهمية تكاتف العرب خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أن التكاتف العربى الآن يعد دعما مباشرا لأهلينا في غزة.

وثمن الدابى، ما عبرت عنه القيادة السياسية بشكل حاسم من رفض لتصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة إجبار الفلسطينيين على التهجير خارج أراضيهم ومحاولة المساس بالسيادة المصرية على الذى يعد خطاً أحمر ، مضيفا: يجب أن يعرف الجميع أن محاولة تصفية القضية محاولات فاشلة وأمن مصر القومي خط أحمر .

وتساءل الدابى عن دور منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي ، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها وسرعة التحركة لتهدئة الاوضاع ووقف نزيف الدماء في فلسطين.

وأكد الدابى، أن ما يحدث في فلسطين حرب إبادة غير مسبوقة ضد الإنسانية تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.