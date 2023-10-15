شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت.. والأزمة الأخيرة تستوجب التكاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح للجميع على مر التاريخ، والممارسات التى يقوم يها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى تتطلب موقف حاسم من الدول العربي.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر تتبنى القضية، والجزمة الأخيرة كشف تلك الجهود ب تكاتف جميع المؤسسات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بداية من موقف القيادة السياسية الواضح والرسائل التى ارسلها خلال حفل تخرج دفعة من طلاب الكليات العسكرية، وعدم التفريط فى ذرة تراب من أرض الوطن، وإخراج الأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم، وضرووة أن يكون هناك موقف حاسم من المجتمع الدولى الذى يكيل بمكيالين فى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وشدد السعيد غنيم، على ضرورة أن يكون للدول العربية موقف جاد فى هذا الأمر للتصدى للممارسات الإجرامية التى يمارسها جيش الاحتلال، مؤكدا أن القضية فى حاجة جادة لدعم كن كافة الأطراف والدول العربية لدعم قوات الاحتلال ما يقومون به من ممارسات اجرامية ضد الإنسانية وضد الاعراف والقوانين الدولية.