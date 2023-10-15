شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين توفر سيارات إسعاف للتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعانت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بوزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والمركز القومي لخدمات نقل الدم، لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة للتبرع بالدم.

حيث ستتواجد ثلاث سيارات أمام مبنى النقابة العامة برمسيس، وسيارة أمام النادي النهري للمحامين بالمعادي، وأخرى أمام النادي النهري للمحامين بالعجوزة.

ويأتي هذا في إطار حرص نقابة المحامين، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع الوقفة التضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة.