اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعين الى أن "حاملة طائرات ثانية ايزن هاور، يرسلها حراس الصهاينة قاتلو الاطفال في غزة، التي اصبحت دولة نووية عظمى، تحركت بمواجهتها البوارج وحاملات الطائرات، أم أن وقع أقدام المقاومين وزنودهم السمراء اقوى من هدير الطائرات، نذكر نيوجرسي كانت على شواطئ بيروت عام ١٩٨٣ وهربت".

كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: نذكر نيوجرسي كانت على شواطئ بيروت عام 1983 وهربت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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