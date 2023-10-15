ميشال ضاهر: ما يحصل في غزة جريمة ضد الإنسانية بحقّ الأطفال والأهالي المدنيين الذين لا ذنب لهم

اعتبر النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بان "ما يحصل في غزة لا يشبه العمليات العسكرية بل هي جريمة ضد الإنسانية بحقّ الأطفال والأهالي المدنيين الذين لا ذنب لهم"، متسائلا: "متى يستفيق الضمير العالمي والعربي لوقف هذه المجازر المستمرة والتي تصل الى مصاف الإبادة الجماعية؟".

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