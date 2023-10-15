اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان، بانه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن مركز الدفاع المدني في بلدة علما الشعب قد استهدف إثر القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان، وبالتالي يهم المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا زال العناصر يواظبون على تنفيذ المهام الموكلة إليهم وهم يتواجدون في المركز بجهوزية تامة لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينفي استهداف مركزه في علما الشعب: هذا الخبر عار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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