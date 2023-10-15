أعلن قصر الإليزيه، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من أي تصعيد أو توسيع للنزاع بين إسرائيل وحماس خاصة في لبنان".
كما ذكّر الرئيس الفرنسي "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضاف أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسؤولية"، مشدداً على "وجوب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد إقليمي".
كما أبلغ ماكرون الرئيس الإيراني بوجود "فرنسيات وفرنسيين بين الضحايا والرهائن الذين احتجزتهم حماس، وأن الإفراج عنهم أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا".
وتطرق ماكرون، الى الوضع الإنساني في غزة، مذكرا بـ"موقف فرنسا حول ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي"، مضيفاً "فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون حذّر الرئيس الإيراني من أي تصعيد للنزاع بين إسرائيل وحماس خاصة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.