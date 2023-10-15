ماكرون حذّر الرئيس الإيراني من أي تصعيد للنزاع بين إسرائيل وحماس خاصة في لبنان

أعلن قصر الإليزيه، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذّر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من أي تصعيد أو توسيع للنزاع بين إسرائيل وحماس خاصة في لبنان".

كما ذكّر الرئيس الفرنسي "بضرورة أن يدين الجميع بشكل صريح هجمات حماس في إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف أن "إيران، نظرا لعلاقاتها مع حزب الله وحماس، تتحمل مسؤولية"، مشدداً على "وجوب أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد إقليمي".

كما أبلغ ماكرون الرئيس الإيراني بوجود "فرنسيات وفرنسيين بين الضحايا والرهائن الذين احتجزتهم حماس، وأن الإفراج عنهم أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا".

وتطرق ماكرون، الى الوضع الإنساني في غزة، مذكرا بـ"موقف فرنسا حول ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتجنب المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي"، مضيفاً "فرنسا تتخذ أيضا خطوات بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم العمليات الإنسانية في غزة".