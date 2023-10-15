الجيش الإسرائيلي يؤكد أن حماس تحتجز 155 رهينة: نبذل ما بوسعنا لتحريرهم

أكد الجيش الإسرائيلي أن حماس تحتجز 155 رهينة منذ هجومها المباغت على إسرائيل، وأنه تواصل مع عائلاتهم لإبلاغها بذلك، في تحديث لحصيلة أعلنها صباحا أفادت بوجود 126 رهينة لدى الحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

واوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر، باننا "نبذل جهودا هائلة لتحرير الرهائن"، مؤكدا أنه تم التواصل مع عائلات "155 رهينة".