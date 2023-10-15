وزارة النقل السورية: استئناف العمليات في مطار حلب غدا بعد الغارة الجوية الإسرائيلية

أعلنت وزارة النقل السورية إن مطار حلب سيستأنف عملياته صباح غد الاثنين بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه عن الخدمة.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها اليوم "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم غد الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".
وأمس، أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي، ويجري تقييم آثار العدوان".
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة.
وكان المطار الدولي في حلب، قد تعرض للضربة الأولى يوم الجمعة، وبموازاة ذلك وبذات التوقيت تعرض مطار دمشق الدولي لحادثة مماثلة، ما أسفر عن خروجه عن الخدمة أيضا.
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