الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

اعلن الجيش الاسرائيلي استهداف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان. وفي السياق، تحدثت المعلومات عن تجدد القصف بالقرب من بلدة الضهيرة في الجنوب.

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