أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الى أن "الاتصالات الدبلوماسية قائمة وهناك مباحثات حول ما يحصل في غزة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتابع الموضوع وسأجتمع غداً مع سفراء الدول الخمس الكبرى ويوم الثلاثاء سأجتمع مع وزراء اليونيفيل".
ولفت بو حبيب، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "الضغوطات تمارس على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها الرئيسين بري وميقاتي بهذا الصدد ويجب الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف التصعيد في غزة".
وذكر أن "حماس قادرة على الصمود لأشهر وبين لبنان والعدو الاسرائيلي يوجد توازن رعب ونرفض أن يلحق بلبنان أي أذى".
كانت هذه تفاصيل خبر بو حبيب: الضغوطات تمارس على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها بري وميقاتي بهذا الصدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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