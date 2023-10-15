ناشط يقاطع بايدن: دع غزة تعيش وأوقف إطلاق النار الآن.. والرئيس الأميركي: لا أستطيع سماعك

الشارقة - اميمة ياسر - قاطع ناشط، الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال خطابه الرئيسى الذى ألقاه مساء السبت فى العشاء السنوى لحملة حقوق الإنسان فى واشنطن، وهتف قائلاً "دع غزة تعيش" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، توقف الرئيس الأمريكى لفترة وجيزة ردا على المحتجين، قائلا إنه لا يستطيع سماع ما يقولونه قبل أن يواصل تصريحاته.

وقال بايدن: “شكرًا لك على كل ما تقوله...لا أستطيع سماعك”.

تحدث بايدن عن الأزمة الإنسانية فى غزة الناجمة عن القصف الإسرائيلى العنيف على القطاع المكتظ رداً على هجوم حماس على إسرائيل.

وقال "بايدن" إن الأزمة الإنسانية في غزة - العائلات الفلسطينية البريئة والأغلبية العظمى التى لا علاقة لها بحماس - يتم استخدامها كدروع بشرية".

وأضاف بايدن: “علينا أن نرفض الكراهية بكل أشكالها.