شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تسلم لبنان إمدادات طبية لمواجهة أي أزمة صحية محتملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت لبنان إمدادات طبية حيوية ليكون جاهزاً لمواجهة أي أزمة صحية محتملة، في حين أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، الأحد، أن مقرها العام في الناقورة أصيب بصاروخ، تعمل على التحقق من مصدره، فيما سُجل تبادل لإطلاق النار خلال ساعات النهار بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت «اليونيفيل» في بيان: «شهد هذا اليوم تبادلاً مكثفاً لإطلاق النار في عدة مناطق على طول الخط الأزرق بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل». مضيفة: «كان هناك سقوط قذائف على جانبي الخط الأزرق، وأصيب مقرّنا العام في الناقورة بصاروخ، ونعمل على التحقق من مصدره». وتابعت: «جنودنا من قوات حفظ السلام لم يكونوا في الملاجئ في ذلك الوقت. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى».