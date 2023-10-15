مقتل 3 أشخاص في قصف مستشفى بأم درمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 3 مدنيين حتفهم وأصيب آخرون، جراء سقوط قذيفة على مستشفى شمال مدينة أم درمان أثناء القتال المستمر في جبهات عدة، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، حسب مصادر طبية وشهود عيان.

ونقلت تقارير صحية وحقوقية، أن حصيلة ضحايا القصف المتبادل بين طرفي الصراع بالسودان خلال اليومين الماضيين بلغت 54 قتيلا، و164 مصابا في عدد من مدن البلاد.

وقالت مصادر طبية: إن «القصف أدى إلى شلل المستشفى تماما، بينما يُعد المستشفى الوحيد الذي ظل يعمل في منطقة أم درمان، بعد خروج معظم المشافي ومراكز العلاج عن الخدمة بسبب القتال».