شكرا لقرائتكم خبر 10 آلاف مدني ضحية ألغام الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد ركن أمين العقيلي أن عدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن بلغ 10 آلاف ضحية، في حصيلة غير نهائية، وأن هذا الرقم يشمل من تم التمكن من الوصول إليهم وتسجيلهم.

وأشار إلى أن الألغام الحوثية انتشرت بشكل كبير في اليمن منذ أن بدأت الميليشيات الحوثية التوسع والتمدد في محافظات الجمهورية، بداية من محافظة صعدة إلى عمران إلى صنعاء، ثم امتدت إلى تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة.

وأضاف العقيلي، في مقابلة مسجلة مع الفريق الإعلامي لمشروع «مسام»، بأن الألغام الحوثية أدت إلى وقوع كثير من الضحايا بين المدنيين، الذين كانوا هم الضحية الأولى في هذه الأزمة.

وبين أن هناك كارثة كبرى بسبب الألغام، متعلقة بحرمان المدنيين والمزارعين من استصلاح أراضيهم التي يعتمدون عليها، خاصة أن الغالبية العظمى من أبناء اليمن يعتمد مصدر دخلهم على الزراعة وصيد الأسماك، مفيدا بأن البحار أيضا لم تسلم من تلك الألغام التي نشرتها الميليشيات الحوثية.

وقال: «قام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي «مسام»، الذي لم يدخرا جهدا منذ أن انطلق عمله معنا على الأرض منذ منتصف 2018 إلى يومنا، بتسجيل ضحايا الألغام من المناطق التي استطعنا الوصول إليها».

وأضاف: «هناك جهات سجلت ضحايا كثيرة، لكن نحن نعتمد على مصادرنا الموثوقة، وأكرر أن عدد ضحايا الألغام أكبر من الأرقام المسجلة بكثير.. إذًا سببت الألغام كارثة إنسانية عظيمة للمدنيين، وهم للأسف كانوا الضحية الكبرى في الشعب اليمني».

وقال العقيلي في سياق آخر، إن الألغام أدت إلى حرمان المزارعين من مزارعهم، حيث لوثت الألغام كل المناطق التي وصلها الحوثيون. كما حرمت المدن والقرى من ممارسة التجارة بعد تفخيخ الشوارع والمحالات. كما أن الألغام وصلت مطار عدن ومطار الحديدة.

وأفاد: «لقد قطعت الألغام الطرق الرئيسة التي تستخدم لجلب المؤن والمواد الغذائية وحتى عودة النازحين، ولولا المشروع السعودي «مسام» والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، اللذين كان لهما خطة طارئة اتجهت في أولوياتها إلى فتح الطرقات، وإعادة النازحين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم، وتطهير كثير من القرى والمدارس ومنازل المدنيين التي لوثت بمخلفات الحرب والألغام، لكان الوضع كارثيا إلى أبعد الحدود».

من جهة أخرى، أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف رئيس فرع نادي المعلمين اليمنيين بمحافظة ريمة، في سياق حملة اختطافات حوثية بحق القيادات التربوية على خلفية إضرابهم ومطالبتهم بصرف رواتبهم.

وأكدت أن عناصر حوثية في إدارة أمن السلفية خطفت الأستاذ إبراهيم جديب، رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين في المحافظة، واقتادته إلى أحد سجونها في صنعاء، لإحالته إلى المحكمة الجزائية .

وتأتي عملية الاختطاف بعد أسبوع من التهجم على منزل رئيس نادي المعلمين اليمنيين أبو زيد عبد القوي الكميم، وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي وإفزاع أسرته واختطافه من قبل حملة حوثية لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للميليشيات بصنعاء، واقتياده إلى أحد سجونها.

مشاهدات يمنية