شكرا لقرائتكم خبر روسيا تطالب مجلس الأمن بهدنة إنسانية فورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت إجراء تصويت على مشروع قرار حول تسوية الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي اليوم.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقا، «أرسلنا مشروع القرار لأعضاء مجلس الأمن وطلبنا إجراء تصويت اليوم، ونتوقع أن تؤكد البرازيل التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا»، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية.

وأعدت روسيا في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق سراح الرهائن.

ووزعت البعثة الروسية الدائمة مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك.