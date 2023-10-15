طائرة خاصة تنقل 8 يابانيين من إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت طائرة استأجرتها الحكومة اليابانية تقل 8 مواطنين يابانيين يريدون مغادرة إسرائيل من مطار قرب تل أبيب، ووصلت إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة أمس.
وهذه هي أول مرة تدعم فيها الحكومة اليابانية إجلاء المواطنين اليابانيين منذ بدء القتال، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وقررت طوكيو أنه من الضروري ترتيب رحلة طيران مستأجرة في ظل تطورات الأوضاع، حيث توجد رحلات تجارية محدودة من إسرائيل.
ونقلت الرحلة المستأجرة المواطنين اليابانيين الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة إسرائيل.
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