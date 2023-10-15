ألمانيا تحذر من السفر لفلسطين ولبنان وإسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية الأحد تحذيرا من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية وإلى لبنان.

وناشدت الوزارة المواطنين الألمان في هذه الأماكن التسجيل في قائمة التأهب للأزمات «إليفاند» بموقع الوزارة، الذي يوفر خيارات حول سبل الخروج.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تعزيز فرق الدعم في مواجهة الأزمات التي نشأت بالفعل حاليا بالمنطقة.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن الوزارة تعتزم إعلان تحذير من السفر إلى إسرائيل قريبا، موضحا أنه سيكون هناك تحذير من السفر إلى الأراضي الفلسطينية ولبنان.