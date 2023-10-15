شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. الهلال الأحمر يكشف مساعدة محمد صلاح لدولة فلسطين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الهلال الأحمر المصري، عن حقيقة مساعدة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، للشعب الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر.

تبرع محمد صلاح لـ فلسطين

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري في تصريحات خاصة، أن محمد صلاح تبرع بالفعل عن طريق الهلال الأحمر لصالح فلسطين.

وتابع الدكتور رامي، أن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ مالي لدعم الشعب الفلسطيني رافضًا الإفصاح عن قيمة التبرع.

جدير بالذكر أن محمد صلاح تعرض لحملة هجوم قوي من الجمهور العربي عامًة والمصري خاصًة بسبب عدم الحديث نهائيًا عن الأحداث الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر في مباراة الغد أمام منتخب الجزائر في المباراة الودية التي ستقام على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 إتش دي.

وكان منتخب مصر قد نجح في الفوز وديًا على منتخب زامبيا في المباراة التي أقيمت بالإمارات، وسجل حمدي فتحي هدف الفراعنة من رأسية قوية.