شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يثير الجدل في فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسب إذاعة "RMC" الفرنسية، اليوم الأحد، فإن كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي غاب عن المشاركة في الحصة التدريبية الجماعية التي أقامها منتخب الديوك الأول لكرة القدم.

ويستعد المنتخب الفرنسي لموجهة منافسه المنتخب الاسكتلندي، الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية.

غياب مبابي عن مران فرنسا

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يعلن سبب غياب مبابي، وشددت على أن مبابي كان الغائب الوحيد عن مران فرنسا، مضيفة أن كل اللاعبين حتى الذين شاركوا في لقاء هولندا خاضوا الحصة التدريبية.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان نجم مباراة فوز فرنسا (2-1) على هولندا، بعدما سجل هدفين ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويملك كيليان مبابي 6 أهداف في 6 مباريات خاضها بتصفيات أمم أوروبا، علمًا بأنه قدم تمريرتين حاسمتين.

عام 2023 مليئ بالأحداث المثيرة في حياة كيليان مبابي خاصًة بعد سيطرت أخباره على الساحة الرياضية العالمية بعد اقترابه من ريال مدريد الإسباني ومن ثم قرار استمراره مع باريس سان جيرمان.