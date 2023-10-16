شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: جهزنا 8 سيارات مواد غذائية وبطاطين لمساعدة أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، حول إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة، قائلا:" الرئيس السيسى قدوتنا فى عمل الخير ولذا قمنا بتنفيذ حملة تبرع للدم، وجهزنا 8 سيارات محملة بمئات الأطنان للمواد الغذائية والبطاطين وأخرجناها لدعم أهالى غزة".

وأضاف طارق بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن الشعب المصرى يقدم أجمل صورة فى المشاركة ودعم أهالينا فى فلسطين.

ولفت طارق بركات إلى أن القافلة مكونة من مواد غذائية وبطاطين، وبمجرد إطلاق الحملة ترى شعور كل المصريين بالإسراع فى المشاركة بجوار الشعب الفلسطينى والأمة العربية كلها.