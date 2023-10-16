شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع الشيوخ": لا تنازل عن قضية فلسطين ولدينا رئيس يعرف كيفية الحفاظ على الأمن القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو البرلمان العربي، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياتها، ولن تتنازل عنها، مشيرا إلي جهود القيادة السياسية لوقف التصعيد الذي يشهده قطاع غزة من الجانب الاسرائيلي واستباحته لدماء الأطفال والنساء فيما وصفه ب"الإرهاب".

وأضاف نصير في تصريحات خاصة ل" الخليج 365" أن مصر لطالما أكدت علي أنه لا حل عادل للقضية إلا بحل الدولتين، إلا أن الكيان الاسرائيلي يظل في حالة تعنت كاملخ واستيلاء علي الحقوق والتي أبسطها أن يعيش الفلسطينيون في آمان، قائلا " اسرائيل اغتصبت الأرض والحياة ".

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من محاولات الكيان الاسرائيلي لإنهاء القضية الفلسطينية، بدفع الفلسطينين داخل قطاع غزة إلي الجنوب حيث الحدود مع مصر، إلا أن الدولة المصرية لها رئيس واعي وقوي ورجل دولة يعلم كيف يحمي الأمن القومي المصري ويحافظ علي القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأشاد " نصير" بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حيث استعرض الرئيس، الخسائر في الأرواح الفلسطينية جراء الانتهاكات الاسرائيلية والتأخير في حل القضية، وتأكيده علي أن العرب ليسوا في عداوة ليست مع "اليهود" إنما محاولات اسرائيل لتفنيد القضية ومماطلتها أمام حق الشعب الفلسطيني في تعدي صارخ لحقوق الإنسان.