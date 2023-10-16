شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ضياء الدين داود: نحيي موقف مصر الرسمي من القضية الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب ضياء الدين داود بالموقف المصرى الرسمى الذى منع خروج كل من يحمل جنسيات أجنبية من معبر رفح، قبل أن تكون هناك تفاهمات أولًا على مد المساعدات الطبية والإنسانية والإغاثية للفلسطسنين، مطالبا مجلس النواب بتشكيل لجنة دبلوماسية برلمانية تجوب العالم لفضح جرائم الاحتلال.

وقال دواد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن الجرائم التى ارتكبها جيش الاحتلال ليست جديدة، ولا مستغربة، ولكن المستغرب أن يظل هذا الاحتلال أمام صمت دولي، وأحيانًا تواطؤ إقليمى، هذا التواطؤ كانت مصر تتعرض له أحيانًا، مضيفًا: نحن نرى سقوط أكثر من 1200 مع أبشع جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل بانتهاك ما يسمى بالقانون الدولى، ولانجد الآن موضع لاتفاقية جنيف، ولا لكل ما يتشدق به المجتمع الغربى عندما يشير إليه بالبنان إلى الشرق الأوسط، أو إلى أوكرانيا وأى موضع يكون مستهدفًا منهم لنزع قواه، وتقليم أظافره، واستغلال موارده لتحقيق أمن واستقرار تلك الدول الكبرى.

وتابع النائب: "لابد أن نحيى الموقف المصرى الرسمى، كوننا تحولنا إلى نقطة تحول لوجيستى لدعم القضية فى وقت استثنائى، وهذه لحظات تتجلى فيها قيمة الدبلوماسية البرلمانية، من خلال مخاطبة كل برلمانات العالم، والبرلمانين "الأوروبى" و"الدولى"، مطالبًا بتشكل لجنة دبلوماسية برلمانية تجوب العالم، وتفضح الجرائم".

واختتم كلمته قائلاً: "علموها لأولادكم وآبائكم حتى لا نفقد ذاكرة الأمة، وأشكر رئيس مجلس النواب على رسائلة السبع فى كلمته اليوم بشأن دعم القضية الفلسطينية".