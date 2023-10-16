أمطار غزيرة أحيانًا وانخفاض بالحرارة حتى بعد ظهر يوم الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان يؤدي الى تساقط أمطار غزيرة أحيانًا، رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الأثنين حيث ينحسر تدريجياً ويبقى الطقس متقلباً حتى ظهر يوم الخميس المقبل حيث يستقر وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الجمعة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول بين ٢١ و ٢٩ في بيروت، بين ١٣ و ٢٧ في زحلة و بين ٢٠ و ٢٨ في طرابلس.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة فترة قبل الظهر مع امكانية تشكّل السيول ، تخف حدّة الأمطار بدءًا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الفترة المسائية.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد.

الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات،تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية كما تنشط الرياح أحياناً.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر، تنحسر الأمطار بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.