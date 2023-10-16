"القومي": إيقاف بث قناة الأقصى الفضائية انحياز للعدو وتغطية لجرائمه

أعرب عميد الإعلام في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" معن حمية، في بيان، عن إدانته "لقيام الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي يوتلسا" بوقف بث قناة الأقصى الفضائية".

واعتبر حمية، أن "قناة الأقصى تؤدّي واجبها الإعلامي بفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال واستهداف الأطقم الطبية والإعلامية وكافة مؤسسات الأمم المتحدة ونظيراتها الدولية، وكلها جرائم حرب ضدّ الإنسانية. وبالتالي فإنّ قرار الشركة الأوروبية هو انحياز سافر للعدوان الصهيوني العنصري ضدّ أهلنا".

ورأى أنه "يندرج في إطار محاولات التعمية على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب إسرائيل بحقّ أبناء شعبنا في فلسطين لا سيما الأطفال والنساء منهم".