أعرب عميد الإعلام في "الحزب السوري القومي الإجتماعي" معن حمية، في بيان، عن إدانته "لقيام الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي يوتلسا" بوقف بث قناة الأقصى الفضائية".
واعتبر حمية، أن "قناة الأقصى تؤدّي واجبها الإعلامي بفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال واستهداف الأطقم الطبية والإعلامية وكافة مؤسسات الأمم المتحدة ونظيراتها الدولية، وكلها جرائم حرب ضدّ الإنسانية. وبالتالي فإنّ قرار الشركة الأوروبية هو انحياز سافر للعدوان الصهيوني العنصري ضدّ أهلنا".
ورأى أنه "يندرج في إطار محاولات التعمية على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب إسرائيل بحقّ أبناء شعبنا في فلسطين لا سيما الأطفال والنساء منهم".
كانت هذه تفاصيل خبر "القومي": إيقاف بث قناة الأقصى الفضائية انحياز للعدو وتغطية لجرائمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.