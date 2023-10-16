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مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة في ولاية أمريكية

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بغداد - ياسين صفوان - قتل طفل فلسطيني واصيبت والدته طعناً في احدى الولايات الأمريكية.

وقالت السلطات بولاية ايلينوي الامريكية، إن "طفلاً فلسطينياً في السادسة من عمره قتل بـ 26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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