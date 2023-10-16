العدوان الإسرائيلي على غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 2670 وأكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني

المنامة - ياسر ابراهيم - تسببت المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة على مدى 9 أيام، في إبادة 47 عائلة شُطبت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



حيث قالت الوكالة: "ارتكبت آلة الحرب الإسرائيلية مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل".



كما أوضحت نقلاً عن مستشفيات قطاع غزة، أن "أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بالكامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع".



بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعةً مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.



حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأحد، عن ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء والجرحى منذ بدء قصف إسرائيل للقطاع يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت الوزارة إن عدد الشهداء وصل إلى 2670 شخصاً، وإصابة 9600 آخرين بجراح مختلفة.



الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال في تصريح نشر على "فيسبوك": إن "الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين، ومعظم الضحايا أطفال ونساء، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني أن أكثر 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحاً أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.



وكشف الدفاع المدني خلال مؤتمر صحافي أنه طواقمه استجابت لآلاف نداءات الاستغاثة من قبل المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، نتيجة للاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية والتي بلغت 2185 مبنى سكنياً، مضيفا أن ذلك راكم العديد من المهام التي تفوق قدرات الدفاع المدني.



وأشار الدفاع المدني إلى أنه عمل على توزيع مركباته، التي تبلغ 32 مركبة إطفاء وإنقاذ فقط، في محافظات قطاع غزة كافة.

إلى ذلك حذّرت الأمم المتحدة، الأحد، من أن يؤدي استمرار قطع المياه، والكهرباء، والغذاء والأدوية عن قطاع غزة، إلى وفاة آلاف الأشخاص في القطاع.



جاء ذلك على لسان مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في تدوينة له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف المسؤول الأممي أن "شبح الموت" يخيّم على غزة، محذرا من وفاة آلاف الأشخاص في القطاع بسبب قطع المياه، والكهرباء، والغذاء والدواء، مؤكداً أن هذا الأمر "حقيقة قائمة" في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن 70 % من سكان منطقتي غزة وشمال غزة محرومون من الخدمات الصحية للاجئين بعد إخلاء "أونروا" لمراكزها وتوقف خدماتها.



وأضاف القدرة، أن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالأحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

المصدر: وكالات