متحدث الرئاسة: حوار الرئيس السيسي مع بلينكن شهد نقاشًا وحوارًا حول كل الملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الأزمة الحالية في المنطقة غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، وأشار إلى أنه يجب الحديث عن السلام الدائم والمستدام، حيث تذكر الحرب دائماً بحتمية السلام.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حرص على مخاطبة الرأي العام بلغة واضحة تتضمن تقييم الموقف الحالي والرؤية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خاطب الولايات المتحدة ممثلة في أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بلغة واضحة يفهمها الجميع.

وأكد أن اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شهد نقاشاً وحواراً حول كل الملفات، مشيراً إلى أن مصر والولايات المتحدة شريكان ولهما علاقات متشعبة وتقارب في وجهات النظر وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأمر لا يقتصر على الأوضاع الحالية، وهذا هو وقت الحديث عن السلام وحل القضية الفلسطينية، متابعا: الحوار الذي تم إذاعته اليوم يأتي في إطار مخاطبة الرئيس لمصر والوطن العربي بوضوح.

كما أشار المتحدث إلى أن جميع الأمور كانت مطروحة للنقاش والبحث خلال لقاء اليوم، الأزمة الحالية أولوية لمصر، ومصر اتخذت مسارا إنسانيا وآخر سياسي.

وأوضح أن مصر الدولة الأولى التي تتخذ خطوة تأتي في ظل أزمة يعاني منها الوضع الإقليمي، حيث أعلنت مصر استقبال جميع المساعدات من جميع دول العالم لإغاثة الفلسطينيين.