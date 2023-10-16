ترند اليوم| حالة الطقس.. ووفاة إعلامية لبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

توفيت اليوم الأحد الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، في بيروت عن عمر يناهز 62 عامًا.

وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع السرطان

قدمت الفنانة نانسي عجرم واجب العزاء للإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

"بقلوب الكل بتبقي".. هكذا نعت نانسي عجرم جيزيل خوري

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بيروت عن عمر يناهز 62 عامًا بعد معاناة مع مرض السرطان.

أرملة سمير قصير.. من هي الإعلامية جيزيل خوري بعد وفاتها بالسرطان؟

نعت الفنانة يسرا، الإعلامية جيزيل خوري التي توفت صباح اليوم بعد معاناتها مع مرض السرطان.

"فقدت اليوم أعز أصدقاء عمري".. يسرا تنعى جيزيل خوري

بلينكن

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد ،عن ثقته في أن يتم فتح معبر رفح المصري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

بلينكن يعرب عن ثقته في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع في قطاع غزة تحتاج أن نعمل بقوة وعزيمة من أجل احتواء الأزمة والحد من تداعياتها.

الرئيس السيسي في اجتماعه مع بلينكن: مصر تندد وترفض تمامًا المساس بالمدنيين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم آت إلى هنا كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل.

بلينكن: لم آتِ إلى إسرائيل كوزير لخارجية أمريكا ولكن كيهودي فر جده من القتل في الماضي

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، تشهد منخفضا جويا في طبقات الجو العليا، يتعمق على المناطق الساحلية وشمال البلاد، وهو ما يعني زيادة في فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس

اصطحبوا الجواكت.."الأرصاد" تُحذر من طقس الأيام المقبلة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل حالة الطقس المضطرب الحالية، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

تحذيرات عاجلة وقرارات رسمية.. الإسكندرية تواجه الأمطار - صور

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. و150 سيارة شفط تتدخل- صور