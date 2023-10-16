وزير الجيوش الفرنسي: فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع مجموعة "إيبرا" الصحافية أن فرنسا تقدم "معلومات استخبارية" لإسرائيل، مشيرا الى ان "المعلومات الاستخبارية المقدمة تأتي في إطار الشراكة المعتادة بين بلدينا".
وأضاف "لدينا خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب لسوء الحظ، ولدى استخباراتنا وسائل وأجهزة استشعار فعالة بشكل خاص"، بدون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث مع نظيره الإسرائيلي "الأسبوع المقبل".
وأكدت السلطات الفرنسية في وقت سابق، أنه لم يُطلب منها تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، وأن المشاركة في العمليات العسكرية "غير واردة" بالنسبة لها.
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