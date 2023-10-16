تايمز أوف إسرائيل: نتانياهو يدعو بايدن لزيارة إسرائيل للتضامن معها

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيارة إسرائيل للتضامن معها. ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي نتانياهو قوله إن بايدن سيكون، في حال تمت الزيارة، أول رئيس دولة يزور إسرائيل منذ هجوم حماس على مستوطناتها في غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الحالي. واكدت الصحيفة إن مكتب نتانياهو والبيت الأبيض يعكفان على بحث الأمر.

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