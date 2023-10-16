ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد إن "سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني". كما وصف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، مؤكدا رفضه قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

كانت هذه تفاصيل خبر عباس: أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.