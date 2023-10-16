شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يشيد بوضع قواته وزيلينسكي يخشى هجمات الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا أن الهجوم المضاد الذي شنته كييف "فشل تماما"، مشيرًا إلى حدوث تحسن في مواقع روسيا في أوكرانيا، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون الروسي الحكومي يوم الأحد.

وقال بوتين إن القوات الروسية تعمل على تحسين مواقعها في جميع أنحاء منطقة "العملية العسكرية الخاصة"، وهو الاسم الرسمي الذي يطلقه بوتين على الحرب الروسية.

وذكر أن القوات الروسية في مرحلة "الدفاع النشط"، مضيفا أن القتال في منطقة الحرب مستمر.

الهجمات الروسية في الشتاء

وتوقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجدد الهجمات الروسية على البنية التحتية لبلاده على غرار تلك التي عانتها الشتاء الماضي.

وأشار زيلينسكي إلى الهجمات الروسية على خيرسون في جنوب البلاد والتي تسببت في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه مؤقتًا يوم الأحد.

وقال في خطابه اليومي بالفيديو: "علينا أن نكون واضحين، أنه سيكون هناك المزيد من الهجمات الروسية مع اقتراب فصل الشتاء، وعلينا أن نكون مستعدين".