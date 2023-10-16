مصدر بـ"الكهرباء": ندرس زيادة رواتب المهندسين والفنيين الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أكد مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه يشترط مرور عام مالي لتثبيت المهندسين والفنيين من التحاقهم وعملهم بالشركة، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن يتم التثبيت فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات واستفسارات البعض من المهندسين والفنيين اللذين تم تعيينهم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن طريق المكافأة الشاملة بعد خضوعهم لاختبارات قبيل التحاقهم للعمل بالشركة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المبالغ المالية أو الرواتب الشهرية التي يتقاضاها المهندسين أو الفنيين أصبحت غير ملائمة لمستوى الحياة المعيشية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر رسميًا بزيادة رواتب العاملين الجدد من المهندسين والفنيين ، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بصرف مكافآت مالية لتعويض تدني الرواتب للعاملين الجدد.

وأكد أن الشركة تواجه صعوبات بالغة حاليًا في أعداد العمالة من المهندسين المتقدمين بطلبات للموافقة على سفرهم الخارج وهو ما يحتم على الشركة البحث عن حلول جذرية لترضية العاملين.