حدث ليلاً| خفض أسعار السلع.. وموعد الاجتياح البري لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولين وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي يتابع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار وتوفير السلع

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.

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طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم الذي شنته حركة حماس إلى 286 قتيلا.

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جثتان ومصاب.. تطور جديد في انفجار مخزن خردة بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية ومسؤولة إدارة الأدلة الجنائية في تحديد هوية جثتي ضحيتي حادث انفجار قطعة من مخلفات الحرب داخل مخزن خردة بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء الماضي.

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باحث سياسي: الجيش الإسرائيلي يمارس التهجير القسري على سكان قطاع غزة

أكد العميد محمود محيي، الباحث السياسي في شئون الأمن القومي، أن الحملة الجوية المكثفة من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة باستخدام كافة أنواع الطائرات، مشيرا إلى المتفجرات الملقاة على القطاع بلغت حتى الآن 7 آلاف طن.

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بلينكن يعرب عن ثقته في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد ،عن ثقته في أن يتم فتح معبر رفح المصري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

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بعد مقتل ١١ صحفيا.. مرصد الأزهر: الاحتلال يستهدف الصحفيين لإخفاء جرائم الإبادة في غزة

أعلن مرصد الأزهر، أن قوات الاحتلال تستهدف في نفس الوقت، بالتزامن مع قيام الاحتلال الصهيوني بما يمكن وصفه بـ"حرب إبادة" ضد الفلسطينيين من أبناء غزة، شبكة الصحفيين والمراسلين الذين يقومون بتغطية هذه الحرب؛ وذلك لإخفاء حقيقة هذا الاعتداء الوحشي البربري تجاه فلسطيني غزة الأبرياء المحاصرين منذ ما يقرب من 17 عامًا.

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مقبرة جماعية.. عشرات الجثث في غزة مجهولة الهوية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد دفن عشرات القتلى مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد أن قضوا في هجمات إسرائيلية على القطاع.

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الخارجية الأمريكية: نتفق مع رؤية الرئيس السيسي بشأن أوضاع غزة

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل الأوضاع الحالية بقطاع غزة، مشددا على أنه لابد من إيقاف الهجوم من حركة حماس على إسرائيل.

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سمير فرج يوضح سر إصرار الرئيس السيسي على إذاعة لقائه مع بلينكن

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مجلس الأمن القومي الذي اجتمع اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر سلطة للدولة لاتخاذ القرارات المصيرية مثل قرار الحرب.

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لميس الحديدي: الاجتياح البري لقطاع غزة سوف يبدأ بعد إنتهاء زيارة وزير خارجية أمريكا لتل أبيب

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ألة القتل العسكرية الإسرائيلية لا تتوقف والعملية العسكرية البرية لم تبدأ ربما تنتظر إنتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لتل أبيب بعدما زار مصر اليوم والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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لتر اللبن بـ 27 جنيها.. التموين تكشف أسعار السلع بعد تخفيضها في السلاسل التجارية

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مبادرة خفض أسعار السلع بدأ تطبيقها منذ أمس ومستمرة لمدة 6 أشهر، وتستهدف تخفيض الأسعار أمام المواطنين،

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